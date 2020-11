Theaterfestival Isny erhält Fördermittel aus Bundes-Förderprogramm „Neustart Kultur“

Großer Jubel beim Theaterfestival Isny: Der Verein erhält eigenen Angaben zufolge für die Planung und Durchführung des Festivals im nächsten Jahr 74 690 Euro aus dem Förderprogramm „Neustart Kultur“. „Wir freuen uns sehr über die Förderzusage“, wird Toni Drescher, erster Vorstand des Vereins, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert und weiter: „Diese macht es uns möglich, 2021 ein Festival durchführen zu können.“

Förderung der Musikinfrastruktur und -vielfalt

Die Förderung stamme aus einem Teilprogramm von Neustart Kultur“, das sich explizit an Veranstalter von Livemusik-Programmen, musikalischen Veranstaltungsreihen und Musikfestivals richtet. Durch die aktuell geltenden Allgemeinverfügungen zur Reduzierung von Infektionen mit dem Coronavirus finden entsprechende Veranstaltungen nicht oder nur eingeschränkt statt. Ziel der Förderung ist, die Musikinfrastruktur und -vielfalt in Deutschland durch die Förderung künstlerischer Livemusik-Programme zu erhalten und so Beschäftigungs- und Erwerbsperspektive für Kulturschaffende sowie Künstlern zu schaffen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Eine Art Ausfallbürgschaft

„Die Förderung ist im Prinzip wie eine Ausfallbürgschaft zu verstehen“ so Dennis Sommer, ebenfalls Vorstand des Theaterfestivals. „Den Zuschuss bekommen wir dafür, unter Corona-Bedingungen überhaupt veranstalten zu können“, denn es sei davon auszugehen, dass – sobald Veranstaltungen wieder möglich sind – erneut die bekannten Hygiene- und Abstandsauflagen gelten werden. Das habe zur Folge, dass man nur circa 30 Prozent der bisherigen Besucher für die Veranstaltungen zulassen kann, was erhebliche Einbußen bei den Einnahmen zur Folge haben wird. Sommer: „Die Erhöhung der Eintrittsgelder möchten wir, wenn möglich, vermeiden.“ Und auch im Workshopbereich werde laut Vorstandskollege Christian de Kruyff nur noch ein Teil der Kurse realisierbar sein, – es fehlten geeignete Räumlichkeiten und Unterbringungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite würden sich die Ausgaben im Bereich Infrastruktur und Personal erhöhen. Auch beim Festivalcamping brauche es sicher neue Konzepte.

Geld hilft, Kulturszene am Leben zu erhalten

Die Pandemie habe die Kulturbranche hart getroffen, so der Pressebericht: Die meisten Künstler befänden sich in einer prekären Situation. Franz Schmid, Vertreter der Programmgruppe, dazu: „Wichtig für uns ist, dass das Geld da ankommt, wo es am meisten benötigt wird: Bei den Künstlernn, bei den Workshopleitern, aber auch bei den Veranstaltungstechnikern, Zeltverleihern, Agenturen, Crews und weitere – die ganze Branche liegt momentan am Boden. Mit den Fördermitteln können wir veranstalten und wenn wir veranstalten, können wir unseren Beitrag leisten, die Kulturszene am Leben zu erhalten.“

Mit der Förderzusage sei gemäß des Schreibens der Startschuss gefallen, konkret mit den Planungen für 2021 zu starten. Das Programm steht größtenteils beziehungsweise ist aus dem ausgefallenen Jahr 2020 übernommen worden. In welcher Form und welchem Umfang das Theaterfestival letztendlich stattfinden kann, werden die nächsten Monate zeigen.