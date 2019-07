Theaterfestival Isny – das Kinderprogramm

Im großen Zirkuszelt des Isnyer Theaterfestivals am Burkwanger Baggersee heißt es natürlich auch in diesem Jahr wieder „Vorhang auf“ für die kleinen Festivalbesucher. Sie dürfen sich 2019 auf einen Kinderzirkus und Improvisations-Theater freuen.

Am Sonntag, 28. Juli, zeigt der Tübinger Kinder- und Jugendzirkus „Zambaioni“ ab 14 Uhr nichts Geringeres als die Entstehung der Welt und deren Entwicklung. Zum 25-jährigen Bestehen der Truppe präsentieren die jungen Künstlerinnen und Künstler eine witzige und sehenswerte Vorstellung mit vielen artistischen Höhepunkten, kündigt der veranstaltende Theaterfestivalverein an.

Bei einer „Reise ins Blaue“ am Mittwoch, 31. Juli, sind es ab 14 Uhr die Kinder selbst, die das Drehbuch gestalten: Noch wissen die Impro-Spieler von „Sterne & Staubsauger“ nicht, auf welche Helden, Schurken oder Tiere sie treffen werden.

Eines ist jedoch sicher: In einer Unterwasserstadt regnet es nicht so häufig wie in normalen Städten, aber ziemlich nass wird es trotzdem – und mit Staubsaugern kann man fliegen. Die Theatervorführung ist laut Ankündigung geeignet für alle Kinder ab vier Jahren.