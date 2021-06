Theaterfestival Isny abgesagt

Die Entscheidung ist gefallen. Das Organisationsteam des Theaterfestivals Isny hat sich gegen die Durchführung eines Neun-Tages-Festivals in Burkwang in bekannter Form mit Bühnenprogramm, Workshops, Camping und Gastronomie ausgesprochen. Auch wenn die aktuell sinkenden Inzidenzwerte Kulturveranstaltungen nach und nach wieder möglich machen, sind Planungen eines derart umfangreichen Festivals mit so vielen Beteiligten vor und hinter der Bühne weiterhin schwierig.

„Wir hatten wirklich auf ein Theaterfestival 2021, so wie wir es kennen und lieben gehofft und die Planungen lange entsprechend weiter vorangetrieben. Aber die Pandemie ist und bleibt nicht kalkulierbar. Das Risiko einer kurzfristigen Absage ist weiterhin hoch und rechtfertigt für uns den riesigen Aufwand, den die komplett ehrenamtlich Tätigen mit den Vorbereitungen des Festivals haben, nicht. Zudem bleibt es kompliziert, an dem für 2021 geplanten Programm festzuhalten: Einige Künstler hatten in den letzten Wochen bereits abgesagt, da aufgrund des Ausfalls anderer Festivals ihre jeweilige Tour nicht stattfinden kann. Auch aus Rücksicht auf unsere Ressourcen haben wir uns nach langen und intensiven Diskussionen für eine Absage eines „regulären“ Theaterfestivals entschieden“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Die gute Nachricht: Es wird erneut versucht, den Großteil des für 2021 geplanten Programms auf das Festival in 2022 umzuplanen. Und die noch bessere Nachricht: Das Team des Theaterfestivals arbeitet aktuell an einer kleinen Open-Air-Alternative, um „trotzdem“ Bühnenprogramm a la Theaterfestival im Sommer 2021 möglich zu machen. Das Line-Up ist noch nicht fix, der Spielort noch nicht final abgestimmt, ganz sicher ist bisher der Termin: 30. Juli bis 1. August. Weitere Informationen folgen.