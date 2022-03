Theaterfestival Isny 2022 findet statt

Nun steht ist fest: Das Organisationsteam des Theaterfestivals hat sich einstimmig dafür entschieden, in diesem Sommer ein „9-Tagesfestival“ in Burkwang zu veranstalten. Das teilte die Geschäftsstelle des Kulturforums Isny e.V.mit.

„Mit Veranstaltungs- und Workshop-Programm, Gastronomie und Camping - mit allem, was zu einem Theaterfestival, wie es wir und unsere BesucherInnen kennen und lieben“, freut sich Vorstand Dennis Sommer. „Natürlich kann noch niemand genau sagen, unter welchen Bedingungen wir letztendlich veranstalten können - aber alle wichtigen Festivalbausteine sind in Planung und werden dann der aktuellen Verordnung angepasst“, so Dennis Sommer.

Wird man im Veranstaltungszelt eine Maske tragen müssen, darf getanzt werden? Unter welchen Voraussetzungen und für wie viele Personen kann unser Campingplatz öffnen? „Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen stehen leider in den Sternen“, so Christian Schmid, ebenfalls Vorstand des verantwortlichen Vereins. Wie sich das letztendlich ausgestalten wird, werden die nächsten Monate zeigen.

Die Planungen entsprechend flexibel zu halten stellt eine große Herausforderung für das Team dar. Dazu kommt noch, dass mit einem neuen Zelt geplant wird. Die Besucher dürfen sich nicht nur auf ein wunderschönes und größeres Zelt freuen, das zum Großteil mit bequemen Schalensitzen ausgestattet ist und auch bessere Voraussetzungen für die Programmarbeit bietet, heißt es in der Medienmitteilung.

Ab April tritt das Theaterfestival auch mit einem neuen Erscheinungsbild auf. Das heißgeliebte Logo durfte bleiben, ansonsten wird sich der Verein in seiner visuellen Kommunikation frischer, jünger, verspielter präsentieren. „Schließlich haben wir uns intern ebenfalls „verjüngt“, so Toni Drescher. „Einige langjährige Teammitglieder haben sich von ihrer aktiven Mitarbeit verabschiedet, dafür sind einige neue Leute nachgerückt.“

Und was gibt es zum Herzstück des Festivals, zum Veranstaltungs-Programm zu sagen? „Es wird eine großartige und bunte Mischung werden“, verrät Franz Schmid von der Programmgruppe. Das Programm werde ab April, bekanntgegeben, der Ticketvorverkauf startet am 1. Juni. Auch Workshops sind geplant.Veröffentlicht wird das Angebot ebenfalls im Laufe des April und wird dann direkt buchbar sein.