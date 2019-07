Theaterfestival Isny 2019: Das Musikprogramm

Das Isnyer Theaterfestival 2019 startet am 26. Juli und läuft bis zum 3. August. Bereits ausverkauft ist das Konzert mit dem Herbert Pixner Projekt am Auftaktfreitag. Der Samstag-Abend (27. Juli) verspricht laut Pressemitteilung des veranstaltenden Vereins ab 20 Uhr heiße Acts aus dem südlichen und westlichen Afrika mit einem Doppelkonzert: Dobet Gnahoré ist eine der wichtigsten Musikerinnen von der Elfenbeinküste und eine der großen Stimmen Westafrikas. Elektronische Elemente vermischen sich mit westafrikanischen Mandingo-Melodien, ivorischen Ziglibiti-Gitarrenläufen, kongolesischen Rumba-Rhythmen und kamerunischem Bikutsi-Pop.

Die zweite Band des Abends, Mokoomba, bezeichne sich selbst als „Rollercoaster of Afro Sounds“. Ein gewisses Achterbahn-Gefühl stelle sich ein, wenn die Energiebündel aus Simbabwe ihre überbordende Liebe zu panafrikanischen, internationalen und traditionellen Klängen unter Beweis stellen – energetisch, mitreißend, tanzbar.

Ein Festival-Highlight

Seit ihrem Debütalbum „Grande“ vor drei Jahren ist die Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth – eines der diesjährigen Festivalhighlights – auf der Überholspur. Problemlos bringt sie laut Ankündigung Konzerthallen zum Beben, die Songs bleiben wochenlang im Ohr. Und die Tracks des neuen Albums „sweetlilly93@hotmail.com“ handeln von den kleinen alltäglichen Momenten – zu erleben am 31. Juli.

Supportet ist Panda Lux, eine Band aus dem Bodensee-Raum, die filigranen, treibenden, experimentierfreudigen Indie-Pop mit deutschen Texten im Gepäck hat, ebenso Lieder der neue EP „Zoo“.

Am 2. August wird auf der Bühne des Zirkuszeltes am Burkwanger Baggersee das Berliner Trio Großstadtgeflüster zu Gast sein (Beginn: 20 Uhr). Mit suggestiver Poesie, welche sich zuweil gesellschaftskritischen Themen widmet, gleichfalls aber die Möglichkeit bietet, Zwängen des Alltags zu entfliehen, und Elektropop, hat die Band schon einige musikalische Brandmarken gesetzt. Neben der 2005 veröffentlichten „F….-euch-Allee“-EP entwickelten sich weitere Songs wie „Ich muss gar nix“ zu veritablen Clubhits. Nach ihrem Debütalbum „Muss laut sein“ erfinden sich die Band von Sängerin Jen Bender, Keyboarder Raphael Schalz und Schlagzeuger Chriz Falk immer wieder neu. Früher noch vor der Pommesbude, spielen Großtadtgeflüster laut Mitteilung heute vor ausverkauftem Haus in den angesagtesten Clubs. Support ist 2ERSITZ aus Leipzig. Die Band macht „Neo-Hippie-Pop“, eine relaxte und ziemlich unwiderstehliche Mischung aus Pop, Reggae, Singer-Songwriter und HipHop. Die zweite EP „Bei Aller Liebe“ erschien im Februar.

Konzerte im Gastrozelt

Ergänzend zu den großen Shows im Zirkuszelt sind 2019 zwei Konzerte im Gastrozelt geplant, der Eintritt ist jeweils frei: Veeblefetzer ist Reggae, Hip Hop, Brass’n’Roll mit einer ganz speziellen Tropical Gypsy-Note. Veeblefetzer passen in keine Schublade, ihr Sound lebt von Zutaten aus aller Welt – getragen vom fetten Off-Beat; und dazu noch eine Live-Performance, die eher an eine Freak-Show oder Piraten-Invasion erinnert. Zu erleben ist die Party am 30. Juli ab 22 Uhr.

La Cuenta Son Machin aus Nicaragua verschmelzen am 1. August ab 22 Uhr traditionelle Melodien und Rhythmen ihrer Heimat mit Cumbia, Rock, Heavy Metal, Ska, Funk, Hip-Hop und Elektronik. Das „Mash-up“ war in Isny vor rund zwei Jahren im schon einmal im „Eberz“ zu hören.