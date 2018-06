Theaterfestival bietet zwei Vorstellungen für Kinder

Beim Theaterfestival Isny ist auch für die Kinder so einiges geboten. Die kleinen Festivalbesucher ab vier Jahren dürfen sich auf zwei zauberhafte Kindertheaterproduktionen freuen.

Das Theater Sturmvogel erzählt am Sonntag, 31. Juli, um 14 Uhr die Geschichte vom Kätzchen Schnute, das zu faul ist, um Mäuse zu jagen. Jetzt können nur noch die Kinder helfen. Am Dienstag, 2. August, um 14 Uhr versuchen Herbert und Mimi, Urlaub zu machen. Auf ihrer Entdeckungsreise in einem fremden Land warten einige Überraschungen auf die beiden. Tickets sind für fünf Euro im Vorverkauf oder an der Festivalkasse erhältlich. Der Vorverkauf für die Kinderveranstaltungen läuft ausschließlich über das Theaterfestival Isny. Weitere Infos im Internet unter www.theaterfestival-isny.de.