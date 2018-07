Theaterfestival am Dienstag mit Varieté und Salsa

Am Dienstag, 31. Juli, heißt es ab 20 Uhr „Manege frei“ für Artistik, Comedy und Akrobatik: Zum 35. Geburtstag beschenkt sich das Theaterfestival Isny in Kooperation mit Circle Show Production und Inselvarieté mit einer eigenen Varieté-Show mit internationalen Zirkuskünstlern aus aller Welt.

Gespielt wird in der Manege, Moderator ist Rainer von Vielen. Mitwirkende in der laut Ankündigung „wunderbaren Show für Jung und Alt“ sind der US-Amerikaner Noah Chorny mit Stangenakrobatik (im Bild), Huberta y Masrrondo, zwei Clowns aus Chile, der argentinische Trapezkünstler Adriano Cangemi, Sara Kunz aus den USA als Hula-Hoop-Akrobatin, das Ensemble Cafe Solo Alegria aus Brasilien mit „Cyr-Wheels“ und das spanische Umami Dance Theatre mit Breakdance. Ab 22 Uhr spielt die Salsa-Formation „Son Con Roni“ aus Freiburg live im Gastrozelt. Tickets fürs Festival-Varieté gibt es für 25 Euro an der Abendkasse, der Eintritt zum Salsakonzert ist frei. Foto: Jo Chorny