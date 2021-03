Theaterei Isny insziniert „Oh wie schön ist Panama“

Der neu gegründete Verein Theaterei Isny spielt „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch, der erst kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte. Die Geschichte über Aufbruch und Reise, Neues wagen und Freundschaft, soll laut Pressemitteilung des Vereins Auftakt nach dem Lockdown sein.

Eine Produktion in der Größe, wie man sie von der Spielgruppe „D`Weibsbilder“ gewohnt sei, werde es 2021 nicht geben können, so der Verein. Daher sei man mit lediglich drei Schauspielern beim Einstudieren des Kinderstückes „Oh, wie schön ist Panama“ klein aufgestellt. „Das Kinderstück bieten wir Interessierten als Paket an“, berichtet Josef Bischofberger aus dem Vorstand. Die Geschichte handelt vom kleinen Tiger und dem kleinem Bären, die zufrieden in ihrem Häuschen am Fluss leben und sich eines Tages auf große Weltreise begeben. Dabei haben sie spannende Begegnungen und lernen neue Freunde und Weggefährten kennen. Jeder hilft ihnen auf eigene Art, den Weg nach Panama zu finden.

„Wir legen ganz viel Wert darauf, dass für Kinder etwas geboten wird. Sie mussten auf so viel verzichten. Dieses Stück lässt Kinder gemeinsame Freundschaft erleben und auf Phantasiereise gehen“, erklärt Ute Dittmar, Regisseurin des Kinderstücks. Die Akteure der geplanten Aufführungen freuen sich auf das Theaterstück in diesem Sommer mit vielen lachenden Kindern, die der Geschichte beiwohnen und die Reise begleiten.