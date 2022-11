Theater lädt zum fulminanten Bahn-Abenteuer ein

Der Theaterverein Rohrdorf zeigt in diesem Jahr kurz nach Weihnachten das Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Der Kartenvorverkauf hat nun begonnen. Die Theatergruppe nimmt die Besucher mit auf eine Reise. In der Komödie „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Winnie Abel in drei Akten, kommt jeder auf seine Kosten.

Die Besucher und die anderen Fahrgäste werden an einem trostlosen Provinzbahnhof zurückgelassen. Ohne Handyempfang, Taxis oder die Aussicht auf die Weiterfahrt. Ein unglaubliches Nervenchaos nimmt seinen Lauf als Sie erfahren, dass unter den Fahrgästen womöglich ein Psychopath ist. Ihre Mitreisenden bei dieser spannenden Bahn-Odyssee sind: ein illustrer Kegel-Club, eine gehetzte Business-Frau, ein eigenwilliger Verschwörungstheoretiker, ein abgedrehter Motivationstrainer und ein Ehepaar, für das der Zug offenbar schon längst abgefahren ist.

Das Stück ist an den folgenden Spieltagen zu sehen: 26. und 30. Dezember, und am 5. und 7. Januar, jeweils um 20 Uhr. Am 28. Dezember und 6. Januar gibt es bereits um 18 Uhr eine familienfreundliche Vorstellung, und der beliebte Seniorennachmittag findet am 3. Januar um 14 Uhr statt.

Karten gibt es im Vorverkauf im Theatersaal Rohrdorf, Dorfstraße 14, Telefon 07562/9757885. Die Öffnungszeiten sind bis einschließlich 23. Dezember: Mittwoch 17 bis 19 Uhr, Freitag 15 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr. Ab 26. Dezember jeweils zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn.