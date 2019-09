Test hat gezeigt: Wochenmarkt könnte auf dem Marktplatz stattfinden

„Die Resonanz der Besucher und Stadtbetreiber ist mehrheitlich positiv“, resümiert Marktmeister Markus Fischer gegen 11 Uhr bei strahlendem Sonnenschein am vergangenen Donnerstag. Seit 5.30 Uhr sei er auf den Beinen, erzählt er, um die Infrastruktur provisorisch herzustellen und für den reibungslosen Aufbau zu sorgen.

Im März haben zwei Wochenmärkte komplett in der Wassertorstraße stattgefunden, in der vergangenen Woche und noch einmal am kommenden Donnerstag prüft die Stadtverwaltung den Marktplatz auf seine Tauglichkeit. „Mit diesen beiden Varianten sind wir in der Probephase, dann geht es mit den Rückmeldungen in die Projektgruppe und letztendlich entscheidet der Gemeinderat, wo der Markt ab 2021 stattfindet“, erklärt Fischer den Prozess.

Infostand am Rathaus

Am Infostand vor dem Rathaus konnten Kunden ihre Meinung kund tun und sich auf einem Plan informieren, wo die einzelnen Stände stehen. Die Innenstadt ist gut frequentiert an diesem Vormittag, einige Kunden laufen noch suchend umher, aber nach ein paar Minuten hat jeder „seine Stände“ wiedergefunden.

Hannelore Sieling, Behindertenbeauftragte, teilt Markus Lutz ihre Eindrücke mit. Sie sieht die Vorteile für Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrer oder Gehhilfen vor allem durch das bessere Platzangebot. Das geplante Granitpflaster auf dem Marktplatz, im Gegensatz zum Kopfsteinpflaster in der Wassertorstraße, sei für diese Gruppe ebenfalls ein Pluspunkt. Kritik kam von einem Rollstuhlfahrer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, weil Versorgungsleitungen über den Gehweg vor dem Paul-Fagius-Haus verliefen: „Ich kam nur mithilfe einer Passantin weiter.“

So reagieren die Kunden

Leon Aadrians ist überzeugt, der Marktplatz „gibt dem Ganzen ein bisschen südländische Atmosphäre, die auch von Isny erwartet wird“. Außerdem schätzt er die Großzügigkeit, „man sieht sich viel besser und verweilt lieber“.

Katharina Schrade ist mit dem Kinderwagen und zwei Kindern unterwegs. Sie empfindet den Markt auf dem Platz als tolles Konzept, die Marktatmosphäre sei besser. Sabine Lang-Mayer erlebt den Wochenmarkt mit mehr Flair: „Schon vom Namen her gehört der Markt hier her“, sagt sie, eine Meinung, der sich an diesem Vormittag viele Besucher anschließen. Außerdem ist sie überzeugt, dass die wöchentliche Sperrung für den Durchgangsverkehr dazu führen könnte, den Marktplatz ganz vom Verkehr zu befreien.

Autofreiheit kommt an

Andreas Kurringer, der regelmäßig auf dem Wochenmarkt einkauft, schließt sich der Sichtweise eines autofreien Marktplatzes an. Peter Arendt freut sich, dass es nicht so eng ist, wie in der Wassertorstraße – auch diese Meinung ist oft zu hören. Das Stehenbleiben, um kurz zu „hostuben“, sei am Marktplatz viel entspannter, sagt eine Frau die mit ihrem Fahrrad über den Markt geht.

Stadträtin Sibylle Lenz kann beiden Standplatz-Lösungen etwas Gutes abgewinnen: In der Wassertorstraße sei die Achse zum Schloss hervorzuheben, auf dem Marktplatz findet sie die Atmosphäre schöner. Erfreut ist sie darüber, dass die Außenfläche der Barfüßer-Gastronomie vor dem Hallgebäude „gefühlt, gar nicht so groß ausfällt“.

Problemfall Kühlung?

Franz Pleines, dessen Olivenstand normalerweise in der Espantorstraße bei der Igel-Buchhandlung steht, will noch abwarten, bevor er sich eine abschließende Meinung bildet. „Ich bin in der Espantorstraße zufrieden. Bedenken habe ich, falls es sehr heiß ist, ob die Kühlung das mitmacht“, merkt er an.

Familie Madlener, die sonst mit ihrem Apfel- und Kartoffel-Stand auf Höhe der Arkaden bei Ott steht und nun „Schlusslicht“ am Paul-Fagius-Haus ist, stört der Autoverkehr der Parkplatzsuchenden in der Hofstatt. Johannes Daniel, der sein Trockenobst in der Espantorstraße verkauft steht dem Platzwechsel positiv gegenüber – die Kundenreaktionen seien bei ihm ebenfalls sehr gut.

Kompakt und übersichtlich

Bei der Bergkäserei Diepolz ist das Verkaufspersonal erfreut, wie gut sie am neuen Standort gleich wieder gefunden wurden. Die Kompaktheit des Marktes und Übersichtlichkeit empfinden sie als Gewinn.

Marktmeister Markus Fischer ist mit dem Probebetrieb sehr zufrieden: „Es gibt noch Themen, mit denen muss man sich hier auseinandersetzen. Beispielsweise die Marktleute am Anfang und am Ende, der sonnige Standort und die endgültigen Plätze der Stände.“ Das Verweilen auf dem Markt, das auf seiner Liste ganz weit oben steht, habe erfreulicherweise sehr gut funktioniert.