Terracotta-Schätze aus dem 15. Jahrhundert

Die katholische Kirchengemeinde St. Margaretha in Menelzhofen feiert am 22. Juli nicht nur Patrozinium – wobei das geplante Gemeindefest wegen der schlechten Wetterprognose abgesagt wurde – sondern auch die Rückkehr einer historischen Kostbarkeit: Der Restaurator und studierte Archäologe Hermann Scharpf hat ehrenamtlich alle Hebel dafür in Bewegung gesetzt, dass vier spätgotische Terracotta-Figuren und eine liegende Christusfigur in den „Ölberg“ der Menelzhofener Kirche zurückkehren. Deren Segnung sowie den Gottesdienst ab 9.30 Uhr zelebriert Isnys Stadtpfarrer Edgar Jans.

Sogenannte Ölberg- oder auch heiligen Gräber gibt es in ganz Deutschland. Geschaffen wurden sie ab dem 15. Jahrhundert von Bildhauern oder Kunstschnitzern wie den namhaften Meistern Hans Multscher aus Reichenhofen, Jörg Lederer aus Kaufbeuren oder Tilman Riemenschneider. Sie thematisieren Jesus’ letzten Abend vor der Passion: Sein Gebet zu Gottvater, kniend vor einem Felsen, den Kelch, der an ihm vorüber gehen möge, den Garten Getsemaneh mit einem Wasserlauf, geflochtenen Zäunen, Pflanzen, die Jünger, den Verrat des Judas’, die Ankunft der Häscher.

In Menelzhofen existierte einst ein Ölberggehäuse neben der Kirche, oben beherbergte es die beschriebene Szenerie, darunter lag der Christuskorpus im Grab. Wie der Ölberg einst aussah, weiß Hermann Scharpf von einem Schwarz-Weiß-Foto, das er aufgetrieben hat und um das Jahr 1947 datiert. Außerdem fand er in einem Buch von 1888 über „Württembergs kirchliche Kunstalterthümer“ heraus, dass das Heilige Grab 1887 von Josef Zodel aus Leutkirch geschaffen wurde.

Dieser Ölberg wurde 1982 abgerissen. Der kniende Jesus sowie die Jünger Johannes, Petrus und Jacobus standen fortan in einer Mauernische direkt neben dem Kircheneingang, schlecht sichtbar hinter Glas, das verschmutzte, und einem dicken Eisengitter. Und die liegende Christusfigur verschwand, bis sie auf Scharpfs Betreiben 2016 auf dem Dachboden des Menelzhofener Pfarrhauses wiederentdeckt wurde. Der Restaurator und seine Kemptener Kollegin Heide Tröger reinigten die Figur und besserten sie „mit äußerster Vorsicht“ aus. Am Sonntag kehrt Christus ins Heilige Grab unten in der Ölbergmauer zurück.

Der „Meister von Rohrdorf“

Noch spannender ist die Geschichte der vier Terracotta-Figuren, die Scharpf aufwändig, fachmännisch und ehrenamtlich restauriert hat: Er schreibt sie dem „sogenannten Meister der Tonfiguren von Rohrdorf“ zu. Seinen Namen hat dieser von einer auf das Jahr 1470 datierten Terrakotta-Gruppe mit dem seltenen Thema „Marientod“, die in Rohrdorf zu sehen ist. Auch in Amtzell wird ihm ein Ölberg zugeordnet, erklärt Scharpf, eventuell auch jener in Altshausen, ein weiterer in Waltenhofen am Forggensee im Ostallgäu und vielleicht ein einzelner Christuskopf, der sich in Obergünzburg befindet.

Hermann Scharpf wohnt seit weit über 30 Jahren in einem alten Bauernhof außerhalb Menelzhofens. Der ehemalige Stall ist heute Bildhauerwerkstatt und Atelier des Restaurators. Bis 1991 betrieb er in Isny eine Zahnarztpraxis, bis er sich im Alter von 41 Jahren entschloss, klassische Archäologie, Vor- und Frühgeschichte sowie Alte Geschichte zu studieren und während der zwölf Semester auch das dazu nötige Graecum nachzuholen.

Mit Kirchenpfleger Josef Sontheim und auf dessen Initiative überhaupt setzte sich Scharpf seit November 2014 dafür ein, dass Menelzhofen wieder einen würdigen Ölberg bekommt. Die vier Terracotta-Figuren nahm er in sein Atelier, bis vergangene Woche kamen 450 Arbeitsstunden für deren Restaurierung zusammen, die er der Kirchengemeinde „spendet“. Unter anderem modellierte er für Jesus aus Gips einen neuen linken Fuß, der fehlte, und ergänzte Gewandteile. Jacobus war in zwei Teile zerbrochen. Scharpf beseitigte Spuren und Reste einer unsachgemäßen Reparatur, die 1952 oder 1982 erfolgt sein könnte.

Ein Fels definiert die Landschaft

Doch damit nicht genug: Jakobus und Petrus stützen sich auf einen Felsbrocken, den der Meister von Rohrdorf im 15. Jahrhundert mit einer „glatten Oberflächentextur“ in „bauchig-wolkigen, gefurchten plastischen Formen“ gestaltete, wie Scharpf im Restauierungsprotokoll festgehalten hat. Die einzige Felsdimension rechnete er hoch und übertrug sie in eine neu von ihm geschaffene, aus Acrystal gegossene Landschaftsszenerie des wie oben beschriebenen Garten Getsemaneh.

Um diese wiederum in der neuen Ölbergmauer der Kirche unterzubringen, musste die Nische erweitert werden. Die nötigen Brucharbeiten in den Hohlblocksteinen übernahm Kirchenpfleger Sontheim, der pensionierte Maurer Werner Schneider aus Haubach verputzte die Wand neu. Um die spätgotischen Kunstschätze zu sichern, fertigte Freddy Schuchmann einen Stahlrahmen, den Ruth Welte aus Kißlegg lackierte und der Restaurationsglas fasst von Susanne Wolf aus Kleinweiler.

Scharpf weiß, dass die Terracotta-Figuren früher bemalt waren, Reste haben sich allerdings nicht erhalten. Reminiszenz an die Geschichte ist, dass er seinen „neuen“ Ölberg farblich gestaltet, wobei er auf die Expertise seines Bruders, des Kunst- und früheren Kirchenmalers Manfred Scharpf, sowie der Kemptener Kirchenmalerin Anette Zappe zurückgreifen konnte. Was er auch hervorhebt ist, dass die Szenerie künftig beleuchtet wird: „Der Elektriker Klaus Schmid vom Schwedenhof hetzt von Baustelle zu Baustelle und hat sich dennoch die Zeit für unseren Kleinkram genommen“, freute sich Restaurator Scharpf vergangene Woche.

Vor allem aber betonte er: „Es ist einmalig weit und breit, dass solche Figuren wieder ins rechte Licht gerückt werden.“ Das Urteil erfolgt ohne Selbstlob, mit ausdrücklichem Verweis auf alle Beteiligten und aus berufenem Munde, da Scharpf für die Restaurierung und Rekonstruktion quer durch Deutschland gereist ist, um Ölberggräber ikonografisch zu erkunden. Und das alles ohne Kosten – abseits des Materials – für die Kirchengemeinde Menelzhofen, die ab 22. Juli über ein kunst- und kulturhistorisches Kleinod verfügt.