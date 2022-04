Tennisclub Isny eröffnet Tennissaison

Die Netze sind gespannt, die Linien gezogen, die Plätze gewässert, schreibt der Tennisclub Isny in einer Mitteilung. Unter dem vom Deutschen Tennisbund ausgerufenen Motto „Deutschland spielt Tennis“ öffnet der Verein am Samstag, 30. April, seine Tennisanlage am Waldbad für Besucherinnen und Besucher. Interessierte können von 13 bis 17 Uhr die verschiedenen Facetten des Tennissports erleben. Geboten wird laut Ankündigung präsentiert den Besuchern ein abwechslungsreiches Tennis-Programm zum Zuschauen und Mitmachen. Dieses beinhaltet unter anderem das Reinschnuppern bei den Vereinstrainern, gegen die Ballmaschine spielen, Aufschlagmessungen durchführen, Kleinfeldtennis für die Jüngsten oder gegen die Ballwand spielen. Neben dem sportlichen Angebot sorgt sich der Tennisclub an diesem Nachmittag um die Bewirtung der Mitglieder und Gäste.