Tedi baut Filiale am Marktplatz um

Schnäppchenjäger in Aufruhr: Seit vergangener Woche hat die „Tedi“-Filiale am Isnyer Marktplatz geschlossen. Paletten wurden ab- und Baumaterialien antransportiert, gestern Vormittag stand ein großer Bauschuttcontainer vor dem Eingang, in dem alte Aluprofile, Regalteile und anderer Abraum lagen. Besorgnis in den Sozialen Medien: Eine Facebook-Userin bekennt, eine Schließung wäre „mein Untergang – ich liebe Tedi“. Dagegen ulkt Gemeinderat Alexander Ort: „War wahrscheinlich zu billig.“ Doch Gemach: An der Baustelle war zu erfahren, dass die Filiale umgebaut wird und Anfang März wieder öffnen soll. Foto: Tobias Schumacher