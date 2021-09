TC Isny in Flawil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einige Mitglieder des TC Isny freuten sich, nach langer Corona-Pause, ihre Partner vom TC Flawil in der Schweiz für ein Wochenende besuchen zu können um die freundschaftlichen Bande wieder zu intensivieren.

Nach einem gemeinsamen Brunch am Samstagvormittag, ging es bei strahlendem Sonnenschein auf die bestens präparierte Tennisanlage zu einem Mixed Turnier, bei dem die Freude am gemeinsamen Sporterlebnis im Vordergrund stand und die Pausen genügend Zeit für Gespräche ließen. Auch der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen der sportlichen Begegnung und des Gedankenaustauschs. Absoluter Höhepunkt war jedoch der Grillabend am Samstagabend, bei dem die Gastgeber aus der Schweiz mit einer kulinarischen Vielfalt aufwarteten, die ihresgleichen sucht. Umrahmt wurde der gelungene Abend musikalisch und die Tenniscracks zeigten bis weit nach Mitternacht, dass auch ihre tänzerischen Qualitäten nicht zu unterschätzen sind. Vor der Abreise am Sonntagnachmittag erklärten die Clubpräsidenten der beiden Vereine, Erwin Bossart und Franz Biggel-Blaschko, dass ein Wiedersehen im kommenden Jahr in Isny beschlossene Sache sei.