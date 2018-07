TC Isny freut sich über zwei Aufstiege

Der TC Isny hat eine insgesamt sehr erfolgreiche Verbandsrunde mit zwei Aufsteigern, mehreren guten Tabellenplatzierungen und nur einem Absteiger beendet.

Am Samstag sicherten sich die Herren 60 I in der Oberliga mit einem 5:4-Heimsieg gegen den TC Friedrichshafen den Klassenerhalt.

Auch die Herren 60 II hatten in der Bezirksoberliga richtig Grund zum Jubeln. Im Heimspiel gegen den TC Schomburg verloren die Isnyer als Tabellenführer zwar knapp mit 4:5, konnten aber auf Grund des besseren Matchverhältnisses die Tabellenführung behaupten und in die Verbandsliga aufsteigen.

Die Herren 40 traten in der Bezirksliga zu ihrem letzten Spiel beim TC Berkheim an. Mit einem 8:1-Sieg hat die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz in ihrer Gruppe erreicht.

Absteigen aus der Verbandsliga müssen die Herren 50. Im letzten Spiel mussten sie beim TC Herrenberg antreten und unterlagen deutlich mit 1:8.

Am Sonntag spielten die Herren I im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Verbandsliga beim Tabellenführer TC Friedrichshafen. Trotz einer klaren 2:7-Niederlage belegt Isny in der Abschlusstabelle den zweiten Platz in der Bezirksoberliga.

Als frischgebackene Aufsteiger kehrten die Herren II von ihrem Gastspiel bei den Spfr.Siessen/Wald in der Bezirksstaffel 1 zurück. Das Spiel endete zwar 3:3, Isny gewann aber einen Satz mehr.