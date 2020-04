Tanzen mit Distanz

Die Tanzschule Magg in Isny schließt sich dem Aufruf der „Europäische Stiftung Tanzen“ an, den traditionellen „Tanz in den Mai“ privat zu feiern. Die Aktion „Dis-TANZ auf der Zeitung“ läuft laut Pressemitteilung schon seit 24. April und noch bis zum 1. Mai.

Gabriele Kampe, Vorstandsmitglied der Europäischen Stiftung Tanzen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Gesellschaftstanz zu fördern, erklärt die Idee: „Wir wissen, dass entspanntes paarweises Tanzen nicht viel Platz braucht. Tanzen ist überall da möglich, wo Musik läuft und Menschen zusammen sind. Und das ist momentan vor allem in den eigenen vier Wänden. So bleiben wir gesund und haben Spaß dabei.“

Der 30. April sei sozusagen der höchste Feiertag für alle, die paarweises Tanzen lieben. Denn am Vorabend zum 1. Mai, zum „Tanz in den Mai“ treffen sich Tänzer eigentlich in ihrer Tanzschule, um zu feiern.

In diesem Jahr wird das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein. „Doch die Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer denken gar nicht daran, die Füße still zu halten: Wenn Tanzen in der großen Gruppe und in den schön ausgestatteten Räumen in der Tanzschule nicht möglich ist, dann wird eben die Tanzidee in die schön ausgestatten Wohnzimmer der Republik gebracht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bereits seit der Schließung der Tanzschulen im Rahmen der Corona-Bekämpfung seien die Tanzlehrenden kreativ und haben sich Aktionen überlegt, um ihre Tanzschüler auch zu Hause zu betreuen: Vom Tanzwohnzimmer mit Tanzvideos auf der Homepage, von persönlichen Telefonaten mit den Gästen bis hin zu Kooperationen mit anderen Gewerbetreibenden: Wie Dienstleistung auch in Krisenzeiten gestaltet werden kann, dafür gebe es in den Tanzschulen von Nord bis Süd viele Beispiele, heißt es abschließend.