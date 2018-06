Talente helfen sich im Tauschring

Tauschen von Sach-und Dienstleistungen ist ein uralter Brauch und zeitlos aktuell. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Mitbringen und Mitnehmen – alles bargeldlos. Es wird ein Talent oder eine Fähigkeit zur Verfügung gestellt, wofür man eine ungefähr gleichwertige Gegenleistung erhält. Der Tauschring praktiziert ganz konkrete Nachbarschaftshilfe, obwohl man vielleicht gar nicht im selben Ort wohnen muss.

Eine Teilnehmerin erzählt, dass sie und ihr Ehemann arbeitslos gewesen seien, damals noch in einer anderen Allgäuer Stadt. Um nicht zuhause rumzusitzen, hätten sie sich dem dortigen Tauschring angeschlossen, ihre Dienste für Haus und Garten angeboten und dafür Lebensmittel bekommen. Eine Neu-Isnyerin fügt ihre Tauschring-Geschichte hinzu: „ich habe über den „Tauschring Isny-Leutkirch“ ganz schnell Kontakte gefunden zu offenen, sozial engagierten Menschen und habe mich in vertrauter Gemeinschaft schnell aufgenommen gefühlt.“ Über die monatlichen Treffen hinaus sind die Mitglieder auch über ihren „Tauschexpress“, das Internet miteinander verbunden. Mit der Zeit wisse man welche Talente im großen Tauschring-Puhl vorhanden sind oder wer zumindest Rat weiß und weiterhelfen kann. Dann trete man ganz einfach in Kontakt miteinander – und die Lösung ist gefunden.Jede Sach- oder Dienstleistung hat einen Wert, der mit „Taler“ zwischen den Tauschenden verhandelt wird, und dieser wird auch verbucht. „Der Tauschring funktioniert prima, wenn man sich einbringt und nicht nur Gelegenheiten nutzt“, sagt jemand. Ein Grundvertrauen zueinander sei die Voraussetzung.

Die Ankommenden legen ihre Sachleistungen auf dem großen runden Tisch aus, dann wird auch schon getauscht. Darunter finden sich Kirschen, selbst gebackenes Brot, Kräuter, Schmuck, Likör, frischer Hefezopf oder selbst gestrickte Socken. In der zweiten Runde im Stuhlkreis teilt jeder mit, was er gleich oder auch irgendwann anzubieten hat oder auch benötigt. Ein paar Beispiele: „Biete PC-Software- und Hardwarereparaturen, benötige eine Hilfe beim 50. Geburtstagsfest für meine Frau.“ „Kann eine frei werdende Wohnung vermitteln, benötige jemand der aus dem gefällten Baum im Garten Kleinholz macht.“ „Biete Gemüse aus meinem Garten, benötige dafür Hilfe im Haushalt.“ „Biete PC-Unterricht, benötige die Reparatur meines Fahrrades. Das „Geschäft“ in der Runde muss nicht gleich abgeschlossen werden, aber man hört und setzt sich bei Interesse dann via Internet miteinander in Verbindung. (ws)