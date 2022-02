Talente des WSV Isny zeigen sich als starker Jahrgang

In Balderschwang sind die Rennen Nummer 3 und 4 der VR Talentiade Kids Cross alpin der Jahrgänge 2011 und 2010 gewesen. Am Samstag stand der Race Cross auf dem Programm – ein Riesenslalom gespickt mit einem Sprung und einigen Slalomtoren. Am Sonntag blieben der Sprung und die Rhythmuswechsel in einem Slalomkurs erhalten. Der anspruchsvolle Lauf und die nicht einfachen Schneeverhältnisse verlangten den Läuferinnen und Läufern laut Mitteilung viel ab. Die Isnyer zeigten ihre Klasse. Nach den regionalen Rennen der vergangenen Wochen etablierten sie sich nun auf Landesebene.

Im Jahrgang 2011 wurde Frieda Arnold am Samstag Zweite, Sarah Wasmer belegte den dritten Platz. Am zweiten Wettkampftag fuhren beide wieder aufs Podest – jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Komplettiert wurde das starke Ergebnis des WSV durch Jule Pfaff und Hannah Wolf, die an beiden Tagen unter den besten zehn Skifahrerinnen landeten.

Bei den Jungen erreichte Lukas Netzer am Samstag Platz zwei und bestätigte seine gute Leistung am Sonntag mit einer weiteren Top-Ten-Platzierung. Stark fuhr im Jahrgang 2010 Emilia Durch. Sie gewann den Race Cross, im Slalom verpasste sie als Vierte knapp das Podest. Bei den Jungen des Jahrgangs 2010 fielen Tom Krcsmar und Moritz Huthmacher beide aus, einen Tag später klappte es besser. Krcsmar wurde Vierter, Huthmacher Neunter.

Aufgrund der Leistungen darf der WSV Isny als einziger Verein in Baden-Württemberg vier Starter zum Bundesfinale nach Berchtesgaden schicken. Vom 11. bis 13. März dürfen sich Emilia Durch, Sofia Illig, Moritz Huthmacher und Tom Krcsmar auf nationaler Ebene beweisen.