Tagung begibt sich auf die Spuren des Nobelpreis-Romans „Die Blechtrommel“

Es ist zudem möglich, nur den Eröffnungsvortrag zu besuchen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung allerdings erforderlich. Der Infoflyer mit dem Programm und detaillierten Informationen zu den Vorträgen ist bei der Isny Marketing GmbH im Hallgebäude am Marktplatz 2 erhältlich. Weitere Informationen unter der Telefonnummer: 07562 99990-50 oder unter: info@isny-marketing.de .

Anmeldungen für die Tagung nimmt das Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH bis Mittwoch, 20. Oktober, unter der Telefonnummer: 07562/99990-65 oder per Mail an: kultur@isny-marketing.de entgegen. Der Unkostenbeitrag für Getränke und Materialien beträgt 20 Euro pro Person, für Paare 30 Euro.

Im Zusammenhang mit den Isnyer Literaturtagen kehrt „Die Blechtrommel“ von Günter Grass nach Isny und Großholzleute zurück: Der Roman, den Günter Grass vor 63 Jahren in Großholzleute den Mitgliedern der „Gruppe 47“ erstmals vorlas, steht im Mittelpunkt einer Tagung, die im Oktober stattfindet.

Die „Gruppe 47“ traf sich im Gasthof Adler

Vor 63 Jahren, im Herbst 1958, traf sich die „Gruppe 47“ im Gasthof Adler in Isny-Großholzleute und Günter Grass las zwei Kapitel aus seinem unveröffentlichten Roman „Die Blechtrommel“, wofür er spontan den Preis der Gruppe erhielt: Inzwischen millionenfach verkauft und in viele Sprachen übersetzt, steht dieser nun im Oktober im Fokus der Tagung: „Wo die Blechtrommel zum ersten Mal geschlagen wurde – Günter Grass und die Gruppe 47 in Großholzleute“.

Die Themen spannen einen weiten Bogen: vom legendären Treffen im Gasthof Adler bis zu Fragen der Gattungszugehörigkeit des Romans, von der Thematisierung der „Vergangenheitsbewältigung“ in der Blechtrommel bis zur Bedeutung der Bildenden Kunst für den Literaten Günter Grass. Gefragt wird nach aktuellen Bezügen und der anhaltenden Relevanz des Romans.

Besucher bekommen Einblick, wo die Literaten tagten

Den Eröffnungsvortrag hält Heribert Tommek von der Universität Regensburg am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Refektorium des Isnyer Schlosses. Dieser kann unabhängig von der Tagungsteilnahme besucht werden. Am Samstag geht es ab 9 Uhr mit einem Vortrag von Cesare Giacobazzi von der Universität Modena und Reggio Emilia im Dorfgemeinschaftshaus Großholzleute weiter.

Es folgen Vorträge von Martin Oswald, seit 2004 Professor für Kunst und Kunstdidaktik an der PH Weingarten, Nikola Herweg, Literaturwissenschaftlerin am Deutschen Literaturarchiv Marbach und von Franz Schwarzbauer, Vorstand der Goethe-Gesellschaft Ravensburg.

Nach dem Mittagessen im Historischen Gasthof Adler bekommen Besucher von Allgäu-Kenner Rudi Holzberger einen exklusiven Blick in die Räumlichkeiten, in denen die „Gruppe 47“ einst tagte.