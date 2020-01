Tag des Gedenkens mit Vortrag über Bischof

Der Partnerschaftsverein „Städtefreundschaft Isny/Allgäu – Andrychow/Polen e.V.“ lädt am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr wieder ein zum „Tag des Gedenkens“. Unterstützt wird der Abend, der dieses Jahr ausnahmsweise im Gemeindehaus St. Michael statttfindet, von der Stadt Isny und engagierten Bürgern. Der Eintritt ist wie immer frei, die Organisatoren freuen sich jedoch wieder über Spenden, die ihre Arbeit unterstützen. Wie schon in den vergangenen Jahren soll auch 2020 – in jenem Jahr, in dem sich auch das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal jährt – mit einer Gedenkstunde an die Opfer der Gewaltherrschaft und der Menschenvernichtung im Dritten Reich erinnert werden.

Isnys Stadtpfarrer Edgar hält einen Vortrag über „Bischof Sproll – Ein mutiger Bischof im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“, dessen 70. Todestages der Partnerschaftsverein im vergangenen Jahr gedacht hatte. Heuer wird an den 150. Geburtstag von Joannes Baptista Sproll erinnert. „Es ist Zeit, auch hier in Isny an diesen mutigen Bischof zu erinnern, der ein erklärter Gegner des nationalsozialistischen Regimes war, Für seinen Widerstand wurde er auf Anordnung der nationalsozialistischen Machthaber seiner Diözese verwiesen“, heißt es dazu in der Ankündigung zum Tag des Gedenkens. Pfarrer Jans wolle in seinem Vortrag den Lebenslauf dieses mutigen Mannes näherbringen.