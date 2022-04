„Tag der Nachbarn“ am 19. Mai auf dem Wochenmarkt

Zum zweiten Mal beteiligt sich die Stadt Isny zusammen mit dem Stadtseniorenrat, Herz und Gemüt, der Nachbarschaftshilfe, der Gemeindecaritas sowie dem Pflegestützpunkt Isny am bundesweiten „Tag der Nachbarn“ mit einer Aktion auf dem Wochenmarkt am Donnerstag, 19. Mai. Zum ersten Mal ist auch das Familienzentrum St. Josef mit dabei, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Markttag werden die Organisationen von 9 bis 13 Uhr an drei verschiedenen Ständen präsent sein, um den „Nachbarn“ eine kleine Freude zu bereiten. „Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie einfach an diesem Tag auf dem Markt vorbei“, sagt Diakon Jochen Rimmele vom Organisationsteam. Unabhängig davon ruft die Stadt zusammen mit verschiedenen Organisationen alle Isnyer zu gemeinschaftlichen Nachbarschaftsaktionen auf.

Postkarten mit Anregungen liegen ab Anfang Mai im Rathaus, in den Ortsverwaltungen, Kirchen und in vielen Geschäften aus. Ob Überraschungsgrüße, ein Gartenkonzert, eine Clean-Up-Aktion oder ein gemeinsamer Spaziergang – mit den Aktionen können Menschen ihren Nachbarn eine Freude machen, sich füreinander einsetzen und die eigenen Nachbarschaften verschönern.