Tag der Kulturen in Isny

Isny macht auf hat es am Sonntag geheißen - bei herrlichem Wetter. Im Rahmen der bundesweiten Interkulturellen Wochen unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ fand auf dem Burgplatz der Tag der Kulturen statt. Unter Schirmherr Manne Lucha, baden-württembergischer Sozial- und Integrationsminister, unterstützt dessen Ministerium die verschiedenen Veranstaltungen im Landkreis Ravensburg.

Die Stadt Isny organisierte zusammen mit Isny Marketing und dem Netzwerk Asyl die etwa fünfstündige Veranstaltung, die mit einem breiten Unterhaltungsangebot aufwartete. Claudia Landsrath-Martin, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, wandte sich beispielsweise im Vorfeld an die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) und fragte bei Thomas Herz an, ob die jungen Musikschüler Lust hätten, kulturelle Vielfalt mittels Musik darzustellen. Herz freute sich über diese Gelegenheit und trat dann am Sonntag auf dem Burgplatz mit acht Schülern auf.

„Man kann Vielfalt nicht besser darstellen als mit Musik.“, sagte der Musiklehrer. „Die Musik ist ein sehr verbindendes Element, für das man keine Worte benötigt.“. Auch innerhalb des Kollegiums sei dies erlebbar: Rund 60 Lehrkräfte aus über zehn Nationen unterrichten etwa 2000 Schüler an der JMS. „Unsere Lehrer kommen aus Spanien, Polen, Russland, Korea, Kolumbien und vielen anderen Nationen. Uns alle verbindet die Musik und der Wunsch nach einer guten Musikausbildung für Kinder und Jugendliche in der Region.“. Diese Vielfalt, die oft im Alltag untergehe und nicht wahrgenommen werde, sei allgegenwärtig und bereichere das Leben. „Die Jugendlichen leben diese Vielfalt ganz selbstverständlich.“, bestätigte Claudia Landsrath-Martin. „Ich finde es sehr schön, dass junge Menschen kulturelle Unterschiede als die normalste Sache der Welt wahrnehmen.“

Neben der JMS traten auch die Musikschule App, die Tanzschule Zeh und die Tanzgruppe Isny/Argenbühl beim Tag der Kulturen auf. Die Giant Strides, eine Band aus drei jungen Isnyern, fiel besonders auf – hier war Gänsehaut angesagt. Manch ein Zuhörer konnte angesichts der Professionalität und Qualität der Musik kaum glauben, dass die Musiker tatsächlich aus der kleinen Stadt Isny kommen.

„Wir möchten mit der heutigen Veranstaltung den Blick öffnen.“, erklärte Eva Miliz, Flüchtlingsbeauftragte des Landkreis Ravensburg. „Es geht nicht nur um die Zuwanderung, die in den Jahren 2015 und 2016 stattgefunden hat, sondern um all die Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns leben. Ich wünsche Ihnen gute Begegnungen!“.

Dass dieser Wunsch Wirklichkeit wurde, konnte Claudia Landsrath-Martin beobachten: „Ich habe den ganzen Tag über viele positive Rückmeldungen bekommen und gesehen, dass sich sehr nette Gespräche ergeben haben. Mir wurde auch berichtet, dass die Erzähler der Lebensgeschichten anderen Isnyern aus der Seele gesprochen haben.“. Außerdem sei der Wunsch an sie herangetragen worden, diese Veranstaltung nächstes Jahr „unbedingt wieder“ zu machen. „Ich habe den Eindruck, dass wir sehr viele Menschen erreichen konnten.“, lautet das Fazit der Organisatorin.

„Alle, die Lust darauf haben, sich zu vernetzen und neue Bekanntschaften zu machen, sind herzlich eingeladen, im Café der Kulturen vorbeizukommen. Es findet jeden ersten und dritten Freitag im Monat im Paul-Fagius-Haus statt.“. Die nächsten Termine sind der 4. Oktober und 18. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr. „Mit dem regelmäßigen Austausch und Erzählen von Geschichten können wir an diesem Thema dranbleiben. Auch junge Menschen sind herzlich zum Café der Kulturen eingeladen!“, betont Claudia Landsrath-Martin. Die entspannte Atmosphäre und das stressfreie Beisammensein vom Tag der Kulturen kann also regelmäßig in kleinerem Rahmen wiederaufleben.