Täter zerstechen Reifen und laufen über Auto

Sachschaden von mehreren Hundert Euro haben unbekannte Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Dacia angerichtet, der in der Espantorstraße geparkt war. Das berichtet die Polizei.

Die Täter zerstachen mehrere Reifen des Fahrzeugs und dürften den Spuren zufolge, wie die Polizei weiter mitteilt, über das Fahrzeug gelaufen sein.

Beobachtungen und Hinweise von etwaigen Zeugen oder aufmerksamen Anwohnern nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Telefon 07552 / 98 40 entgegen.