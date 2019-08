SZ-Leser kann als Beifahrer an der E-Mobilitätsrallye teilnehmen

Umweltschutz und Fahrspaß. Die größte E-Mobilitätsrallye der Welt findet erstmals nur in Deutschland statt, die Wave Trophy 2019 vom 13. bis 21. September. Ein SZ-Leser kann als Beifahrer dabei sein.

Zu gewinnen ist ein Platz im Cockpit des SenerTec-Autos, ein Jaguar I-Pace auf der Etappe von Isny in die Region Ammersee am 20. September. Unter anderen geht Formel-1-Vizeweltmeister Heinz-Harald Frentzen für den Marktführer im Bereich der Blockheizkraftwerke an den Start.

SenerTec erweitert aktuell seine Produktpalette. Der „Dachs“ ist nicht länger nur Wärme- und Stromerzeuger. Mit den neuen von SenerTec angebotenen Batteriespeichern sowie Ladesäulen wird er zukünftig auch zur Tankstelle für E-Fahrzeuge.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich 5. September unter www.schwäbische.de/wave-trophy möglich.