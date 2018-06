Sylt-Flair zum zehnten Geburtstag

Zum zehnten Geburtstag des Vereins für Gesundheitssport haben Margarete Münsch, Karin Huber und Inge Voß der Saunalandschaft Strandatmosphäre á la Sylt verpasst. „Hier kann der Sommerurlaub in Verlängerung gehen“, mutmaßen die drei Deko-Künstlerinnen. Wenn der Geschäftsführer des Vereins für Gesundheitssport, Hellmuth Bartholomä, aus der zehnjährigen Geschichte erzählt wird deutlich, dass der Verein im Kooperationsverbund mit der Reha-Klinik Überruh in Bolsternang eine bewegte Geschichte hinter sich hat. „Seit gut einem Jahr sind wir in ruhigem, zukunftsfähigem Fahrwasser. Es geht wieder aufwärts“, ist sich Bartholomä ganz sicher.

Begonnen habe die Geschichte 2004, als der damalige Klinikdirektor Wolfgang Hirrle Partner suchte, um die Infrastruktur der Klinik auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können. Eine Absicht des Direktors war es auch, dass hausinterne Rehapatienten abends und an den Wochenenden die vorhandenen gesundheitsfördernden Möglichkeiten unter fachlicher Aufsicht der Kooperationspartner benutzen können. Aus drei anfänglichen Partnerschaften hatte sich bereits der „Verein für Gesundheitssport“ bewährt und wurde alleiniger Mieter und Vertragspartner der Klinik.

„Das Angebot haben wir dann sukzessive und erfolgreich erweitert. Neben den vorhandenen Kieser-Geräten, Schwimmbad, Saunalandschaft kamen Präventions- und Trendsportkurse dazu, Reha Sport, Ernährungskurse, Life Kinetik, Bogenschießen, Schwimmkurse und so weiter. Alles unter dem Leitbild: der Verein als Anbieter kombinierter Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Leistungen mit dem Ziel der Förderung und Ausübung der Gymnastik, sportlicher Aktivitäten und präventiver Maßnahmen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Andreas Gaukler.

Nach dem Weggang von Klinikdirektor Hirrle hätten dem Verein allerdings neue Vertragsverhandlungen ins Haus gestanden, die zum Vorteil beider Seiten – Klinik und Verein – vor gut einem Jahr endlich abgeschlossen wurden.

Die Klinik bietet die Infrastruktur des Hauses und hat für die Patienten nach Ende der Arbeitszeit des eigenen Personals qualifizierte fachliche Betreuung durch die Honorarkräfte des Vereins. Der Verein bietet für Vereinsmitglieder und spontane, selbstzahlende Interessenten ein umfangreiches Angebot: Kiesergeräte, Hallenbad, Sauna und ein Herbst/Winter-Programm mit unterschiedlichen Gesundheits-, Fitness- und Wellnessleistungen.

Dankbare Mitglieder

Bartholomä zieht einen Brief aus der Tasche, ein Beispiel aus einer Vielzahl dankbarer Vereinsmitglieder. „Wegen starker Rückenschmerzen/Verspannungen war ich in der Vergangenheit beinahe wöchentlich beim Arzt und habe mich spritzen lassen, damit ich einigermaßen meiner Arbeit, vorwiegend am PC, nachgehen konnte. Meine Tochter hat mir Kiesertraining empfohlen. Nachdem ja in der Überruh diese Geräte vorhanden sind, habe ich mich beim Verein für Gesundheitssport angemeldet und mit dem Training begonnen. Schon nach kurzer Zeit habe ich eine Besserung verspürt und jetzt, wenn ich regelmäßig trainiere, sind die Schmerzen ganz weg. Mein Motto: Ein starker Rücken kennt keine Schmerzen.“

Am Empfang/Kasse zum Schwimmbad und zur Sauna geht die Jubiläums-Besuchergruppe an einem Plakat mit dem ab sofort geltenden Jubiläumsangebot für Kiesertraining, Hallenbad und Saunalandschaft vorbei. Sonderkonditionen statt 39 Euro monatlich nur 35 Euro, Wegfall der Aufnahmegebühr, Möglichkeit der dreimonatigen Beitragsaussetzung (etwa in den Sommermonaten). Daneben die Liste der Herbst/Winter-Kursangebote, für die Vereinsmitglieder nur die Hälfte bezahlen.