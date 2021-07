Sven Zaminers Form steigt an

Sven Zaminer vom TV Isny, der auf den Ultradistanzen unterwegs ist, unterzog sich beim Montafon Marathon einem erfolgreichen Formtest. Der Marathon, fester Bestandteil im Kalender der Trailrunner, führt jedes Jahr abwechselnd vom Silbertal im Montafon nach St. Anton oder eben in umgekehrter Richtung. Es herrschten laut Mitteilung ideale Bedingungen – es ging über das Silbertaler Winterjöchle und vorbei am Pateriol. Nach 42 Kilometern und gut 1500 Höhenmetern war das Ziel in St. Anton erreicht. Sven Zaminer wurde nach 4:42,08 Stunden Fünfter in der M35 und lag im Gesamtklassement auf Platz 34 von knapp 200 Läufern. Nun bereitet sich Zaminer auf das große Ziel, den Swiss Alpes 100, der mit 100 Kilometern und 6100 Höhenmetern aufwartet, vor.