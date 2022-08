Sven Zaminer trotzt Regen, Wind und Kälte

Man schwelgt leicht in Superlativen, was Ultra-Trailläufe betrifft. Und doch kann das im Falle des Laufes rund um das Großglocknermassiv mit 110 Kilometern und knapp 7000 Höhenmetern bergauf und bergab gesagt werden: Viel mehr geht nicht! Sven Zaminer vom TV Isny hatte sich diesen Lauf nach seinem hervorragenden Abschneiden beim Swiss-Alpes im vergangenen Jahr zum Ziel gesetzt.

Von Kaprun aus starteten abends um 22 Uhr 250 Läuferinnen und Läufer mit Stirnlampe und wetterfester Kleidung, sowie Verpflegung im Rucksack in die erste harte Nacht. Über steile Bergpfade und Schneefelder, durch Bäche und rutschige Passagen, vorbei an rauschenden Wasserfällen über Scharten führte der Lauf auf der Ostseite des Massivs entlang.

Bei Tagesanbruch gab es nach etwa 50 Kilometer in Kals auf der Südseite des Großglockners neben einer ausgiebigen Verpflegung auch die Möglichkeit die völlig durchnässte Kleidung und weitere Ausrüstung zu wechseln. Die ganze Nacht hindurch hatte es nachhaltig geregnet und stark gewindet bei Temperaturen bis zu fünf Grad. Schon hier zeigte sich die Härte der Anforderungen an der beträchtlichen Ausfallquote bei den Teilnehmern. Die weitere Umrundung führte bei wechselhaftem Wetter und unter schwierigen Verhältnissen zum Glocknerhaus an der Hochalpenstraße und über eine weitere Scharte ins Tal bis Fusch – die letzte Verpflegungsstelle vor dem finalen Auf- und Abstieg nach Kaprun, die Zaminer um 21 Uhr erreichte.

Hier entschied nur noch der Kopf, ob die Läufer trotz völliger körperlicher Erschöpfung die zweite Nacht durchstehen und das Ziel in Kaprun erreichen. Sven Zaminer traf schließlich nach 27:20,31 Stunden nachts um etwa 1 Uhr stolz und überglücklich dort ein. Er belegte damit den 73. Gesamtrang und Platz 31 in seiner Klasse M40. Diese Platzierung kann nicht hoch genug angesetzt werden, wenn man die Ausfallquote von etwa der Hälfte der Teilnehmer betrachtet.