SV Eggenthal wird in Isny zum Seriensieger

Der SV Eggenthal hat erneut das internationale AH-Turnier des FC Isny um den Adolf-Wälder-Pokal gewonnen. Durch einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen den FC Wangen sicherte sich die Mannschaft den dritten Sieg in Serie. Das Finale in der Rotmoossporthalle war der würdige Abschluss eines spannenden Fußballturniers, an dem nach der Coronapause wieder zwanzig Mannschaften teilnahmen.

Zwei Jahre mussten die Fußballfans in Isny warten, bis sich die Alten Herren wieder zum Turnier treffen durften, das in seinen bisher 49 Ausgaben schon Sieger wie den FC Bayern München gesehen hat. Ein Markenzeichen sind immer auch Mannschaften aus dem Ausland – in diesem Jahr war wieder Mickey Mouse Split aus Kroatien angereist.

In vier Gruppen ermittelten die Teams die Achtelfinalpaarungen. Gastgeber FC Isny stellte zwei Mannschaften, von denen eine souverän weiterkam, während die andere frühzeitig ausschied. Früh zeigte sich, dass der FC Wangen ein gewichtiges Wort um den Turniersieg mitspielen könnte. Aber auch der SV Eggenthal, der Sieger der Jahre 2019 und 2020, zeigte sich nach der zweijährigen Pause unverändert stark. In der Runde der letzten 16 setzten sich der SV Bad Buchau, der FC Isny, der TSV Laichingen, Eggenthal, Wangen, der FV Altheim, der SV Alberweiler und der TSV Röthenbach durch.

In den Viertelfinals mussten die Isnyer sich ganz knapp den Eggenthalern mit 0:1 geschlagen geben, ebenso Alberweiler gegen Bad Buchau. Mit zwei Toren Abstand gewannen die Röthenbacher (2:0 gegen Laichingen), Wangen verbuchte sogar ein 3:0 gegen Altheim. Im Halbfinale lag Röthenbach gegen Eggenthal sogar in Führung, am Ende setzte sich aber der Titelverteidiger mit 3:1 durch und zog erneut ins Endspiel ein. Dort wartete der FC Wangen nach einem 2:0 gegen Bad Buchau. Röthenbach sicherte sich Platz drei durch ein 4:3 gegen Bad Buchau. Im Finale fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung zugunsten der Eggenthaler, die nach dem 2:1 gegen den FCW wieder den Siegerpokal entgegennehmen durften.

Bei der Siegerehrung dankte die AH des FC Isny allen, die zum guten Gelingen beitrugen, und wies schon auf die 50. Jubiläumsausgabe des Turniers im kommenden Jahr hin.