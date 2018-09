SV Beuren muss lang auf Spielertrainer Patrick Mayer verzichten

Auch dank der Tore von Spielertrainer Patrick Mayer ist der SV Beuren erfolgreich in die Saison in der Fußball-Bezirksliga gestartet. Vor dem Nachholspiel am heutigen Mittwoch gegen den SV Baindt belegen die Allgäuer mit neun Punkten aus vier Spielen Tabellenplatz vier. Patrick Mayer, vor dieser Saison vom Regionalligisten Waldhof Mannheim zurück zu seinem Kindheitsverein SV Beuren gewechselt, hat vier der bislang insgesamt neun Beurer Ligatreffer erzielt.

Verletzungen durchziehenseine Karriere

Nun muss der SV Beuren aber womöglich monatelang auf seinen Torjäger verzichten. Patrick Mayer hat sich, wie eine ärztliche Untersuchung ergab, beim vergangenen Ligaspiel gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach bei einem Zweikampf das Schlüsselbein gebrochen. Das hinderte Mayer aber nicht daran, noch zwei Tore zu erzielen – und seine Mannschaft damit zum Sieg zu schießen. „Er hat während des Spiels wegen des Adrenalins wohl gar nicht realisiert, wie schlimm er sich verletzt hatte“, sagte Remig Albrecht, der Vorsitzende des SV Beuren, auf Anfrage. Erst nach dem Spiel sei die Schulter des torjagenden Trainers stark angeschwollen.

Christopher Schimmel hatte Maierhöfen in der 33. Minute zunächst in Führung gebracht. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Fabian Scholz ebenfalls per Kopf zum 1:1 ausgeglichen – ehe Patrick Mayer zuschlug. In der 54. Minute traf er per Kopf, in der Nachspielzeit sorgte er mit einem direkt verwandelten Freistoß für den Endstand.

Patrick Mayer hatte das Traineramt in diesem Sommer von seinem Bruder Marco Mayer übernommen, der in die Kreisliga A2 zur aufstrebenden SpVgg Lindau wechselte. Marco Mayer soll Lindau endlich aus der Kreisliga führen – dahin, wo er einst auch den SV Beuren brachte. Im Gegenzug beendete Patrick Mayer nach rund zehn Jahren seine Profikarriere, in der er unter anderem Torschützenkönig der 3. Liga wurde (19 Tore für den 1. FC Heidenheim 2010/2011) und für den FC Augsburg einmal in der Bundesliga zum Einsatz kam, und wurde Spielertrainer in Beuren. Ironie des Schicksals: Grund für seinen Schritt zurück in den Amateurfußball waren auch die vielen Verletzungen, die den 30-Jährigen während seiner Profikarriere ereilt hatten. Eine Schambeinentzündung in der Saison 2011/2012 hatte ihn etwa 30 Spiele lang zum Zusehen gezwungen, eine Knie-OP im Januar 2016 für fast vier Monate.

Nun heißt es für Patrick Mayer wieder: Schuften in der Reha und Geduld haben. Für den Stürmer. Der Trainer Patrick Mayer ist nämlich, wie Remig Albrecht mitteilte, „voll dabei“.

Erstes Spiel als halber Spielertrainer für Patrick Mayer: Heute, Mittwoch, 18.15, Sportplatz an der Turnhalle in Beuren.