Süßer Feierabend am Kornmarkt

Der Feierabendmarkt am Freitag, 31. Juli von 16 bis 20 Uhr am Kornmarkt und widmet sich dem Thema Bienen und Honig, kündigt das Stadtmarketing an.

Die freitäglichen Abendmärkte in Isny sollen zum bewussten Einkaufen einladen, heißt es in der Ankündigung. Dabei ist Rücksicht im Miteinander, die Einhaltung von Abständen und das Tragen von Mund-Nase Bedeckungen Teil des Programms. Die Isny Marketing GmbH wird diese Maßnahmen auch bei den kommenden Märkten beibehalten und setzt erneut auf das Verständnis und die Solidarität der Isnyer.

Isny-Typisches im Mittelpunkt

Wie bei allen Feierabendmärkten stehe Regionales, Selbstgemachtes und Isny-Typisches im Mittelpunkt. Am Stand der Imkerei Moser erfahren Besucher, wo die Bienen Nektar sammeln, wie der Honig gewonnen wird und können verschiedene Honigsorten probieren. Rupert Fleschutz bietet auch Bienenwachskerzen, -Handcreme, Met und Propolis an. Susann Maurus von der Allgäuer Genussmanufaktur hat selbstgemachte Bienenwachstücher dabei. Anita Schäfer ist mit ihrer bunten und blühenden Pracht dabei.

Mit von der feierabendlichen Partie ist die ansässige Isnyer Gastronomie. Der Bäcker Mayer bietet am Marktstand Allgäuer Zopf, Feierabendburger und Kartoffelwalnussbrot. Der Schwarze Adler serviert Ziegenkäse und Crispy Chicken Burger mit Honig-Mango und die Eisdiele Isny bietet Eiskreationen. Die Musik von Peter Paul Bruder, Timme Rühwald und Franz Miller, alias „The Combo“ begleitet das abendliche Flanieren.