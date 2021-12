Streit während Geburtstagsfeier eskaliert

Auf der Geburtstagsfier einer 17-Jährigen in Isny ist am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ein Streit zwischen mehreren Beteiligten eskaliert. Im Verlauf einer körperlichen Auseinandersetzung soll laut Pressemitteilung der Polizei einer der Beteiligten ein Messer gezogen haben soll.

Im Laufe des Abends sollen mehrere Personen, welche nicht eingeladen waren, die Feier besucht haben. Gegen 0.30 Uhr sei es dann zum Streit zwischen zwei Gästen gekommen. Im Zuge dessen soll ein 18-jähriger Tatverdächtiger ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit an der Hand verletzt haben. Dieser musste in der Folge in einer Klinik behandelt werden. Gegen den 18-Jährigen, der beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife nicht mehr vor Ort war, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.