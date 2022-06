Storl spricht über die Seele der Natur

Nach dreijähriger Vortragspause wieder live: Am Samstag, 3. September, um 19 Uhr steht der Isnyer Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl in der Stadthalle Memmingen auf der Bühne. Fundiert und unterhaltsam verrät der Bestsellerautor, warum die Nähe zur Natur den Menschen gut tut und was es mit der Seele der Natur auf sich hat.

Spazieren, Radeln, Gartenarbeit: Bewegung an der frischen Luft liegt wieder voll im Trend. Die Mediziner des Universitätsklinikums Charité in Berlin sagen: „Sich mit allen Sinnen der Natur zu öffnen und einzulassen ist gesund.“ Warum aber berühren uns die Natur und Pflanzen? Und wie kann der Aufenthalt in der Natur uns stärken? „Durch Innehalten aus dem schnell fahrenden Zug der Zeit und das Aussteigen aus der Enge des Alltags. Einfach schauen und lauschen.“, sagt Wolf-Dieter Storl. Im Vortrag in Memmingen spricht der Experte über das traditionelle Verständnis der Naturvölker und unserer Vorfahren zu Thema Seele und Natur. „Sie gilt als belebt, als beseelt. Die Entfremdung von der Natur ist eine Entfremdung von uns selbst“, schildert der Bestsellerautor eine Entwicklung, die bei vielen Menschen zu psychischen Problemen führt.

Tickets für den Vortrag sind ab 30 Euro ab sofort online erhältlich unter www.storl.de.