Storchendrama auf dem Isnyer Rathaus

Wer in diesen Tagen am Freibad in Unterrombach vorbei gelaufen ist, der hat es plätschern gehört. Denn dort wurde das Wasser eingelassen. Die Freibäder in Aalen und Umgebung rüsten sich also weiter für den großen Tag. Das bedeutet auch die Hoffnung für die Schwimmvereine auf eine baldige Trainingsmöglichkeit in Zeiten der Corona-Pandemie in der Region lebt weiter.

Dietmar King von der Aalener Sportallianz ist zuversichtlich, dass man bis „spätestens Juni“ eine Lösung finden könnte und zwar nicht nur – wie bislang – für die Bundes- ...