Stolz ist seit 25 Jahren Aufsichtsratsmitglied

Josef Stolz arbeitet seit 25 Jahren als Aufsichtsratsmitglied eng mit der Volksbank Allgäu-West eG zusammen. Mit einer solchen Entwicklung hatte der Isnyer Diplom-Braumeister im Mai 1985 bestimmt nicht gerechnet, als er in das Aufsichtsratsgremium der damaligen Isnyer Volksbank eG gewählt wurde. Diese hatte zu dieser Zeit eine Bilanzsumme von 176,3 Millionen D-Mark und 3784 Mitglieder, beschäftigte 58 Mitarbeiter und war mit ihrem Geschäftsgebiet recht überschaubar.

Als Werner Hämmerle im Jahr 1998 aus dem Aufsichtsratsgremium ausgeschieden war, übernahm Stolz dessen Vorsitz, welchen der 62-Jährige noch heute inne hat. „Ich durfte in den Jahren 1997 bis 2002 vier Fusionen begleiten und damit viele weitreichende Entscheidungen für die Zukunft der Bank treffen. Denn daraus ist die heutige Volksbank Allgäu-West eG mit einer Bilanzsumme von 743 Millionen Euro und 18772 Mitgliedern entstanden. Wir haben auch eine große Verantwortung gegenüber den 256 Mitarbeitern der Volksbank - dessen sind wir uns bewusst“, so Josef Stolz.

Der Aufsichtsratsvorsitzende berichtete auch über eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand, was eine wertvolle Basis in den letzten 25 Jahren war. „Ich bin stolz darauf zu sehen, wo unsere Bank heute steht. Als regional verwurzelter Unternehmer war es mir in all den Jahren sehr wichtig, dass die Bank aufgrund ihrer Größe keinesfalls anonym wird. Und das ist uns allen wunderbar gelungen, denn der Mensch steht im Mittelpunkt des Handelns und das verdeutlichte die Volksbank Allgäu-West eG in ihren Mitgliederversammlungen ganz besonders durch den Film, in welchem Mitarbeiter und auch ich über unseren persönlichen und beruflichen Antrieb sprechen konnten“, erklärte Stolz begeistert. In der Aufsichtsratssitzung in Wangen wurde Josef Stolz für seine lange Verbundenheit vom Vorstand und seinen Gremiums-Kollegen geehrt. Hier sprach insbesondere seine Stellvertreterin Sigrid Netzer anerkennende Worte des Dankes.

Auf dem Bild sehen Sie von links nach rechts:

Josef Hodrus (Vorstand), Sigrid Netzer (stv. Aufsichtsratsvorsitzende), Josef Stolz (Aufsichtsratsvorsitzender), Claus Hepp (Vorstand), Werner Mayer (Vorstand)