Stockkampftanz im Kinderhaus

Monatlich treffen sich Menschen unterschiedlichen Alters zu einem außergewöhnlichen Bewegungsangebot in der Turnhalle des Kinderhauses Spatzennest in Isny unter Leitung der Bewegungstherapeutin Christine Prinz. Der hier vermittelte Stockkampftanz hat seine Wurzeln laut Mitteilung in der ursprünglich philippinischen Stockkampfkunst. Es ist eine Mischung aus rhythmischen, tänzerischen und kämpferischen Bewegungsabfolgen, die mit ein oder zwei armlangen Rattanstöcken eingeübt werden.

Die Stöcke erweitern die Körperwahrnehmung in Form einer Verlängerung der Arme, wodurch Bewegungen klarer und bewusster werden. Die Arbeit mit den Stöcken stärkt die Konzentration und Koordination, fördert die Wahrnehmung von Nähe und Distanz, von Vertrauen und Abgrenzung und von Gelassenheit und Präsenz.

Die Teilnahme an diesem offenen Bewegungsangebot setzt keine besonderen Vorkenntnisse oder Fähigkeiten voraus und ist auch für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen möglich. Es richtet sich an Menschen, die Freude an Bewegung haben und die sich und ihren Körper auf eine besondere Art erfahren möchten.

Das nächste Treffen findet am Samstag, 13. April, von 13.30 bis 15 Uhr statt. Nähere Informationen sind bei Christine Prinz unter Telefon 07562 / 975665 oder per E-Mail an prinz.christine@freenet.de erhältlich.