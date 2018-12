Stimmungsvolle Waldweihnacht mit adventlicher Wichtelgeschichte

Gut besucht gewesen ist am vergangenen Samstag die Isnyer Waldweihnacht, die traditionell vom Kindergottesdienstteam der katholischen Kirche organisiert wurde. Von einer Bläsergruppe und einer adventlichen Geschichte begleitet, machte sich die Gruppe an der Felderhalde auf den Weg zu einer kleinen Winterwanderung, heißt es in einer Pressemitteilung. In dem Text schaute der kleine Wichtel traurig auf die Zeit zurück, in der die Menschen in der vorweihnachtlichen Zeit noch nicht in Hektik und mit vollen Einkaufstüten durch die vollen Städte eilten. Wie schön war es doch, als man noch die gemeinsamen Stunden in Ruhe genießen konnte. Sei es, um zu backen, Geschichten vorzulesen oder einfach um zusammen zu sitzen. Er wollte sich schon damit abfinden, dass sich die Zeiten einfach geändert haben. Umso mehr freute er sich , als er an einem Haus vorbei kam, in dem eine Familie gemeinsam um den Adventskranz saß und der Vater den Kindern eine Geschichte vorlas. Damit auch die Kinder solche Moment nicht vergessen, bekam jeder noch einen Wichtelstein zum Abschied, welcher immer wieder mal zu gemeinsamen ruhigen Stunden animieren soll. Die Veranstaltung fand laut Mitteilung ihren stimmungsvollen Abschluss in bewährter Weise bei Feuerschein, Punsch und Zopf auf der Felderhalde. Foto: Kindergottesdienstteam