Steuern und Wirtschaftsrecht: Unternehmerstammtisch kommt am 4. September zusammen

Der Unternehmerstammtisch befasst sich im September mit Steuern und Wirtschaftsrecht. Am Dienstag, 4. September, 19 Uhr trifft er sich in der Kanzlei Rinninger & Partner, Steuerberater und Rechtsanwalt.

1989 hat Steuerberater und Agraringenieur Bernhard Rinninger eine seit 1965 in Isny beheimatete Steuerberaterkanzlei übernommen. 1991 trat Sozius Helmut Neff ein. 2003 bezog die Kanzlei das neu erbaute Gebäude an der Lindauer Straße. Nach dem Rückzug des langjährigen Partners Helmut Neff aus dem Alltagsgeschäft, führen jetzt Bernhard Rinninger, die langjährige Mitarbeiterin, Finanzwirtin und Steuerberaterin Mareen Kadus, sowie Bachelor of Laws und Rechtsanwältin Antonia Rinninger das Unternehmen. Weitere fünf angestellte Steuerberater verstärken das Führungsteam. Wie die Isny Marketing in ihrer Pressemitteilung weiter berichtet, hat sich das Beraterteam unter anderem auf die ganzheitliche Beratung von Unternehmer- und Privatkunden spezialisiert.

Unter dem Motto „Neue Herausforderungen kommen – wir sind bereit“ berichten die Chefs beim Unternehmerstammtisch über Aktuelles aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht und der zeitgemäßen Verwaltungsorganisation in Zeiten der Digitalisierung. Zwei Stationen stehen nach dem Vortrag auf dem Programm: Digitale Zusammenarbeit mit Datev Unternehmen online und digitale Lohnabrechnung mit Datev Arbeitnehmer online. Anschließend ist noch Zeit für geselligen Austausch.