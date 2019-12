Sternsinger sind wieder unterwegs

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein“sind die Sternsinger der katholischen Seelsorgeeinheit dieses Jahr wieder in Isny und Umgebung unterwegs. Vom 2. bis 6. Januar schreiben sie mit Kreide den Segen „20*C+M+B*20“ – Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus) an die Türen. Als die Heiligen Drei Könige wollen sie auf die Not vieler Kinder auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Es ist die größte Hilfsaktion von und für Kinder weltweit mit jährlich rund 3000 Projekten in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa, die von den gesammelten Spenden unterstützt werden.

Das die Sternsinger unterwegs: Beuren: Samstag, 4. Januar, ab 9 Uhr in Beuren und Umgebung, Sonntag, 5. Januar, ab 9 Uhr im Dorf Beuren sowie am Montag, 6. Januar, um 10.30Uhr beim Gottesdienst in Beuren. Menelzhofen: nach dem Gottesdienst am Sonntag 5. Januar in Menelzhofen, Haubach und in allen Einzelhöfen um Menelzhofen herum. Rohrdorf: Sonntag, 5. Januar nach dem Gottesdienst. Bolsternang, Samstag, 4. Januar, ab 10 Uhr im Ort Bolsternang. In Isny sind die genauen Angaben zum Weg der Kinder am 2., 3. und 5. Januar aus der „Schwäbischen Zeitung“ zu entnehmen.