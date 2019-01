Sternsinger sammeln für Inklusions-Projekte in Peru

„Wir sind da, wir sind viele, wir setzen uns ein. Zusammen können wir etwas bewegen“, so heißt es im Vorbereitungsheft der diesjährigen Sternsinger-Aktion des katholischen Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“. 32 Sternsinger-Kinder sind in Isny unterwegs, um den Segen an die Türen zu schreiben und Spenden für Inklusions-Projekte in Südamerika zu sammeln.

Die Welt, wie wir sie zu kennen glauben, mit all ihren Problemen und Sorgen, würden ein Stück heller, wenn man dem Stern von Bethlehem folge, den Segen in die Häuser bringe und zum Segen werde für Kinder in Not. Wer ausgeschlossen ist, nicht dazugehören darf, den schmerzt diese Erfahrung. Weltweit erfahren gerade Kinder mit Behinderung viel zu oft, was es bedeutet, außen vor zu bleiben. Im Projektheft werden einige Kinder mit Handicap vorgestellt, zum Beispiel Romy, Angeles, Eddu‘ und Carlos. Sie erfahren dank der Hilfe der Sternsinger jeden Tag aufs Neue, dass sie nicht allein sind, dass sie lernen, spielen und aufwachsen können als ganz normale Kinder. Man wolle dabei in den geförderten Hilfs- und Inklusion-Projekten nicht in erster Linie deren Bedürftigkeit und Leid wahrnehmen, sondern so wie Gott uns alle hineinnimmt – nämlich als seine geliebten Kinder. So wird zum Beispiel ein Projekt in Peru beschrieben: „Liebevolle Förderung und Gemeinschaft prägen die Arbeit und Atmosphäre im Behindertenzentrum Yancana Huasy, einer von den Sternsingern geförderte Einrichtung für Kinder mit Behinderung in der peruanischen Hauptstadt Lima. Folgende Grundsätze gelten für jedes Projekt, das die Sternsinger unterstützen: Gleichheit, Ganzheitlichkeit, Bildung als Zukunftschance, Nachhaltigkeit, Christliche Werte.

Im Schneetreiben von Tür zu Tür

Bei der Einkleidung der 32 Sternsinger-Kinder im Gemeindehaus St. Michael ist es zu spüren: „Wir gehören zusammen. Wir können etwas bewegen“. Im Schneetreiben gehen die Kinder nun miteinander in die Kirche St. Georg zur offiziellen Aussendung. Stolz tragen sie den Stern, Weihrauchkessel und die Sammelbüchse. Die erwachsenen Begleiter – Michaela Olbricht, Ulrike Kraft-Grath, Eva Kimmich, Katja Reisch und Jürgen Immler – haben je eine Tasche umgehängt mit der Kreide, mit Sammelausweis und Klebestreifen für die Haustüre, damit die Buchstaben C-M-B gut haften. Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus und alle die da gehen ein und aus im Jahr 2019.

Pastoralreferent Erich Nuß erzählt den Kindern von der Absicht der diesjährigen Sternsinger-Projekte. Kinder mit Behinderung sollen nirgends auf der Welt weder Last noch Schande sein, sondern Menschen mit Rechten, Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Jesus hätte das beispielhaft vorgemacht und hätte keine Mühe gescheut. Jeder Cent, komme den Projekten in Peru zugute. Wenn in den Häusern Süßigkeiten mitgegeben werden, würden sie an alle Sternsinger-Kinder gerecht verteilt. Nuß findet auch herzliche Dankesworte an die Begleitpersonen. Nach dem Weihegebet für die Kreide und den Weihrauch und der Bitte um offene Herzen der Menschen in den Häusern, ziehen die Kinder in sieben Gruppen mit ihren Begleitern los.