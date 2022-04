Stephanuswerks hilft mit Peacebags Betroffenen des Ukrainekriegs

Mitarbeitende und Beschäftigte des Kreativbereichs in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) des Stephanuswerks Isny unterstützen ab sofort Betroffene des Ukrainekriegs mit einer besonderen Nähaktion. Bisher wurden hier sogenannte Lunchbags aus Upcyclingmaterial hergestellt. Nun sollen diese Taschen einem guten Zweck zukommen.

Die Peacebags werden in Handarbeit hergestellt. Durch den persönlichen Einsatz aller Beschäftigten des Werkhauses und der Kreativgruppe soll dies dazu beitragen, das Leid der Menschen in der Ukraine ein wenig zu verringern, heißt es in einer Mitteilung des Stephanuswerks. Der gesamte Erlös der neuen Peacebag kommt den Betroffenen in der Ukraine zu Gute. Direkte Kontakte zur Initiative „Obrigheim hilft“ machen es möglich, das Geld ohne Verwaltungsaufwand an die benötigten Stellen zu schicken, schreibt das Stephanuswerk weiter.

Erhältlich ist die Peacebag im Werkhaus im Stephanuswerk Isny, jeden Donnerstag auf dem Wochenmarkt am Stand des Bildungszentrums in Isny, mittwochs auf dem Spargelstand am Saumarkt in Wangen und samstags am Spargelstand vor der Metzgerei Sontag in Kißlegg.