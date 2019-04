Beamte des Polizeipostens Isny konnten am Dienstag zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren ermitteln, die am 6. April auf einer Tunneleinfahrt standen und gezielt Steine auf Fahrzeuge warfen, die in den "Felder Halde Tunnel" einfuhren. Im Beisein der Eltern wurde mit den Kindern ein erzieherisches Gespräch geführt. Die Kinder waren geständig und der Gefahr ihres Handelns nicht bewusst.