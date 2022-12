Statt Weihnachtsgeschenken Spende an Kindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein des Kindergarten Fürstin Monika freut sich über eine Spende von 300 Euro. Die Isnyer Firma Decor-Stempel Maccarone hat auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner verzichtet und es vorgezogen, das eingesparte Geld Kindern zugutekommen zu lassen. Dem Neutrauchburger Kindergarten ist Geschäftsführerin Margarete Maccarone eng verbunden „Das ist ‚mein‘ Kindergarten“, sagt sie, denn ihre Kinder und Enkelinnen besuchten oder besuchen noch diese Einrichtung. Es ist deshalb auch nicht die erste Spende der Firma an den Förderverein. Das Geld werde für Spielmaterial verwendet, verriet Kindergartenleiterin Sabine Kolb. „Wir sind Frau Maccarone sehr dankbar, dass sie immer wieder an uns denkt.“ Die Kinder haben schon ein paar Ideen, was sie gerne hätten, viele Kuscheltiere gehören dazu.