Start in das blaue Wochenende mit der Langen Einkaufsnacht

Sobald der blaue Teppich in der Wassertorstraße ausgerollt wird, beginnt die Vorfreude darauf, wieder einmal blau zu machen. Am Freitagabend startete die Lange Einkaufsnacht parallel mit den unterschiedlichsten Programmpunkten unter dem Motto „Tanzboden“. Wer den nahezu 800 Meter langen blauen Teppich entlangflanierte, konnte eben dieses Motto mehrmals am Boden lesen. Aber nicht nur der blaue Teppich schmückte die Innenstadt, blau dekorierte Schaufenster, blaue Lichtobjekte, blau beleuchtete Häuser, blau bekleidete Besucher, blaue Ruheplätze und ein blaues Programm versetzen alle Besucher in eine besondere Stimmung.

„Hier kann man sich treiben lassen“, sagte eine Besuchergruppe aus Ravensburg und hielt schon Ausschau nach dem nächsten Spektakel. „Der Freitagabend hat ein speziell auf den Einzelhandel abgestimmtes Programm“, erklärt Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing.

Bei den vier Modenschauen mit den Models der Showtanzgruppe Eviva hatten die Modeträger allerhand zu tun. Auch wenn dem Sprecher der Gruppe die Namen der Modelabels nicht immer fehlerfrei über die Lippen kamen, nahm die Zahl der Zuschauer am Rande des Teppichs und deren Begeisterung im Laufe des Abends immer mehr zu. Elke Zarges von „Die kleine Scheune“ stellte im vollen Laden fest: „Viele meiner Kunden heute Abend sind extra wegen der Veranstaltung hierher gekommen. Ich hatte bisher kaum eine Verschnaufpause“. Manuel Schmähl von Radio Durach ist zufrieden mit dem Interesse der Leute und hat Verständnis, dass am Abend eher das Angebot sondiert, als gekauft wird. Auch im Geschäft von Felle Mack herrscht reger Andrang von Kunden, die sich erst einmal orientieren.

Wandern war für diejenigen angesagt, die nichts vom blauen Programm verpassen wollten und zwischendrin immer wieder an den Tanzperformances mitmachten. Ob Zumba, Line Dance, Discofox mit Taxidancern oder der Flashmob am Marktplatz, die riesige Menschenmenge war immer in Bewegung. Die blauen Lichtobjekte und Sitzgelegenheiten luden zum Verweilen, Ausruhen und als beliebte Fotomotive ein. Kaum mehr ein Durchkommen war gegen 21 Uhr an den beiden Musikbühnen in der Espantorstraße bei „Kracchus“ und der Bergtorstraße beim Heimspiel von „Erwin and the Tigers“. „Mit so viel Besucherandrang und so viel Feierlaune haben wir am Freitagabend nicht gerechnet“, resümiert Katrin Mechler überwältigt und glücklich. Das blaue Feuerwerk um 23 Uhr setzte einen Schlussstrich unter die herausragend organisierte Veranstaltung und machte vor allem Appetit auf die Kulturnacht am Samstagabend.