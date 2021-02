Start GmbH im Stephanuswerk macht im Juni dicht

Die Start GmbH im Isnyer Stephanuswerk wird als gemeinnütziges Tochterunternehmen der Evangelischen Heimstiftung geführt und bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten Arbeitsplätze für Menschen, die zuvor lange ohne Erwerbstätigkeit waren.

Nachdem sich die ökonomische Situation der Firma in den vergangenen zwei Jahren massiv verschlechtert habe und auch für 2021 keine Verbesserung der Marktsituation absehbar sei, haben die Geschäftsführung in Isny und die Gesellschafterin in Stuttgart die Einstellung des Betriebs zum 30. Juni beschlossen. Das teilen die Unternehmen mit.

Die Idee zu Start in Isny entwickelte sich im Jahr 1999 zunächst aus dem Bedarf an geeigneten Arbeitsplätzen für Menschen, die eine besondere Unterstützung zum Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt benötigen: Geringqualifizierte, junge Menschen ohne Berufserfahrung, ältere Arbeitssuchende, körperlich oder seelisch Benachteiligte sowie Wiedereinsteiger nach längerer Arbeitspause.

Die mit sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen ausgestatteten Mitarbeiter wurden an realen Arbeitsplätzen schrittweise wieder an Arbeitsstrukturen herangeführt und konnten sich fachlich qualifizieren.

Diese Perspektive sei nach langer Arbeitslosigkeit und in schwierigen Lebensbedingungen für viele Beschäftigte erst nach mehreren Jahren durch die Mitarbeit bei Start realistisch, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie seien dabei froh, nicht mehr von öffentlicher Förderung abhängig zu sein, würden zunehmend selbstsicher und damit auch gesünder.

Was laut Aussage der Start-Verantwortlichen lange Zeit eine Erfolgsgeschichte gewesen war und vor allem vielen dieser Menschen eine neue Perspektive auf dem für sie schwer zugänglichen „ersten Arbeitsmarkt“ bot, könne nun nicht mehr weitergeführt werden.

Zurückzuführen sei das einerseits auf „enorme Auftragsrückgänge“, zuletzt aber auch maßgeblich bedingt durch die Corona-Pandemie, sowie auf rückläufige Fördermittel und dadurch auch weniger Beschäftigte, was entsprechend negative Auswirkungen auf das bestehende und zu erwartende Betriebsergebnis hatte und habe.

Den Angaben zufolge sei Start in zunehmenden Maß darauf angewiesen gewesen, aus den Erlösen der Produktion die Gehälter und sonstigen Kosten mit einhergehender Deckelung der öffentlichen Förderung zu erwirtschaften. Dies könne jedoch nur gelingen, wenn eine entsprechende und zuverlässige Auftragslage gegeben sei.

Die Geschäftsführung werde in den kommenden Monaten versuchen, allen Mitarbeitern und Beschäftigten passende Alternativen aufzuzeigen und sie bei Bewerbungsverfahren sowie der Vermittlung in geeignete andere Arbeitsverhältnisse zu unterstützen.