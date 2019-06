Start der Kurparkkonzerte

Diesen Mittwoch beginnt mit dem Auftaktkonzert der Stadtkapelle Isny um 19.30 Uhr die Reihe der Kurparkkonzerte 2019, bei der Freunde der Blasmusik und Biergartengeselligkeit bis Ende August jede Woche auf ihre Kosten kommen. Zuvor, ab 18.30 Uhr, lädt die Stadtkapelle alle Interessierten ein in den kleinen Saal des Kurhauses zur Jahreshauptversammlung mit den üblichen Formalitäten: Bericht des ersten Vorsitzenden, der Kassiererin und der Kassenprüfer, Entlastung der gesamten Vorstandschaft, Verschiedenes, Anträge und Anfragen.

Gutes Wetter vorausgesetzt, ziehen die Musiker der Stadtkapelle dann hinaus zum Hauptspielort der Kurparkkonzerte, auf die Freilichtbühne unter dem Sonnensegel am Isnyer Kurhaus. Doch auch die Rehaklinik Überruh in Bolsternang und das Schloss in Neutrauchburg bieten in den Sommermonaten ein passendes Ambiente für die Auftritte von Blaskapellen aus Isny und den umliegenden Ortschaften.