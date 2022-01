„Star-Schmiede“ kommt ins Schloss Isny

Nach den beiden Veranstaltungen mit August Zirner und Sven Faller freut sich der Rote Salon sehr darauf, wieder Mitglieder der „Star-Schmiede“ des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper im Schloss Isny willkommen heißen zu dürfen: Eliza Boom, Sopran aus Neuseeland, Theo Platt, Bariton aus Großbritannien und die Pianistin Ewa Danilewska aus Polen. Sie kommen mit Liedern und Arien ihres Repertoires von Franz Schubert, Hugo Wolf, Nicolai Rimsky-Korsakow, Antonin Dvorak und Maurice Ravel ins Schloss Isny, teilt der Förderverein für Kunst und Kultur im Schloss Isny mit.

Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper fördert hochtalentierte junge Sängerinnen und Sänger und bereitet sie auf eine Karriere als Opernsänger vor. Die Nachwuchsförderung erstreckt sich über ein bis drei Spielzeiten und beinhaltet Rollenstudium, Gesangsunterricht, Schauspiel- und Bewegungstraining sowie Sprachunterricht. Die Sängerinnen und Sänger übernehmen kleinere Partien in den Produktionen der Bayerischen Staatsoper und wirken bei einer Vielzahl von Konzerten und Liederabenden mit.

Das Konzert beginnt am Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr. Die Tickets kosten 25 Euro. Die Ticketbestellung ist nur per E-Mail an info@rotersalon-isny.de oder unter Telefon 0171/8 75 52 37 möglich. Das personalisierte Ticket wird inklusive Rechnung mit der Post zugeschickt.