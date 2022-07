Stand in der Wassertorstraße verkauft Karten für das Theaterfestival

Ab Samstag, 2. Juli, und dann den ganzen Juli über immer donnerstags und samstags von 10 bis 12 Uhr ist das Isnyer Theaterfestival wieder mit einem Stand in der Wassertorstraße (Höhe Rathaus) präsent. Dort sind Tickets für das Veranstaltungs-Programm ohne Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühr erhältlich.

Die Veranstaltung mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern ist nach Angaben des Isnyer Kulturforums bereits ausverkauft. Außerdem könnten am Stand die Dauerkarte gekauft und Workshops gebucht werden. Wer es nicht in die Isnyer Fußgängerzone schafft, kann weiterhin Tickets online unter www.ticket-regional.de/theaterfestival-isny buchen. Außerdem sind Tickets in der Isny Info, Marktplatz 2, erhältlich. Telefonische Bestellungen beziehungsweise Reservierungen sind nicht möglich.