Stammtisch beschäftigt sich mit Ü20-Solaranlagen

Weitere Infos gibt’s unter: www.energieforum-isny.de oder per E-Mail an: info@energieforum-isny.de

Das Regionale Energieforum Isny veranstaltet am Montag, 28. November, ab 19 Uhr in der Mensa der NTA Isny in der Seidenstraße einen Energiestammtisch mit dem Thema Ü20-Solaranlagen.

Solaranlagen, die vor 20 Jahren in Betrieb genommen und nach dem EEG (Erneuerbare Energiegesetz) gefördert wurden, fallen aus der für diese Zeit gewährten Förderung. Die meisten dieser Anlagen liefern auch nach so langer Zeit noch gute Erträge. Deshalb hat der Gesetzgeber Regelungen getroffen, um diese Anlagen noch weiter wirtschaftlich betreiben und damit Beiträge zum Umweltschutz liefern zu können, heißt es in der Ankündigung. Das Regionale Energieforum Isny (REFI) wird in einem Energiestammtisch über die verschiedenen Möglichkeiten des Weiterbetriebes informieren. Eingeladen dazu sind Betroffene, bei denen Ende 2022 oder in den nächsten Jahren die EEG Förderung ausläuft. Besonders sind auch Betreiber eingeladen, die schon Ü20-Anlagen haben und über ihren Weiterbetrieb berichten können. Eine regionale PV-Firma wird technische Details zu den nötigen Umbaumaßnahmen erklären. Es werden auch die Möglichkeiten der Direktvermarktung angesprochen, die bei den aktuell hohen PV-Marktwerten und der geringen Einspeisevergütung auch für noch nicht ausgeförderte Anlagen interessant sind.