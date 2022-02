Städtische Galerie lädt zu Ausstellungsführung mit dem Künstler

Die Ausstellung „Delirium Alpinum“ von Lois Hechenblaikner in der Städtischen Galerie im Schloss Isny läuft noch bis Anfang März. Zum Abschluss führt der Künstler durch seine Werkschau. Termin ist am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr. Der Fotokünstler gibt in seiner Abschlussführung in Isny einen Einblick in seine Arbeit und die Entwicklung in den letzten 25 Jahren, heißt es in der Pressemitteilung der Isny Marketing GmbH. Der Künstler portraitiert in seinen Werkserien die moderne Konsum- und Spaßgesellschaft, die sich im Winter ungehemmt dem Aprés-Ski hingibt, aber auch die baulichen Veränderungen und Auswirkungen auf den Lebensraum der Tiroler Alpenlandschaft, heißt es weiter. Öffnungszeiten der Ausstellung sind Freitag 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Ein Familienticket kostet 12,50 Euro. Die Tickets gelten auch für die Dauer- und Wechselausstellung der Kunsthalle im Schloss Isny, sowie des Stadtmuseums. Es ge´lten die aktuellen Coronaregeln.