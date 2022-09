Städtische Galerie im Schloss Isny würdigt das Schaffen des Malers Herwig Schubert

Die Ausstellung „Malerei und Zeichnung“ von Herwig Schubert in der Städtischen Galerie im Schloss Isny, Schloss 1, dauert bis 8. Januar 2023. Sie ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Parallelausstellung in der Galerie Huber, Schlossstraße 58/11, in Kißlegg ist bis 13. November zu sehen. Geöffnet samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos sind im Internet unter www.isny.de erhältlich.